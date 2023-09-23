اعترافات حارس سرق مصنع في أكتوبر: استخدمت صاروخ لكسر الخزينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق مع حارس مصنع، متهم بسرقة مبلغ مالي من داخل المصنع بالاستعانة بسائق توك توك في أكتوبر.

وأمام النيابة العامة، اعترف المتهم بارتكابه للواقعة، مشيرا أنه استعان بآخر وخطط للسرقة لعلمه باحتفاظ أموال المصنع داخل الخزينة.

وأكد المتهم أنه كسر باب الخزينة باستخدام صاروخ، وبعد الانتهاء من الواقعة أعطى الأموال، وكاميرات المراقبة المستولى عليها لصديقه للهروب بها.

وأضاف المتهم، أنه استعان بسائق، بسبب بعد ارتكاب الواقعة، يدعي أن شخصين تعديا عليه وقاما بتقييده للسرقة.

تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بوجود بلاغ سرقة مبلغ مالى وجهازين التسجيل الخاصين بكاميرات المراقبة من داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية "كائن بدائرة القسم.

بسؤال (الـمُبلغ "مالك ورئيس مجلس إدارة المصنع - حارس المصنع) قرر الأول باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالي، حيث ورد له اتصال هاتفي من الثاني بقيام شخصان بالتعدي عليه وتقييده بالحبال داخل المصنع وتهديده بسلاح ناري وسرقة محتويات الخزينة، ولدى حضور المُبلغ وجد الثاني مُلقى بالطابق الثاني وبجواره حبل أيد الثاني ذات الأقوال.

بالفحص تبين عدم صحة رواية حارس المصنع، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) لعلمه بمكان الاحتفاظ بأموال المصنع داخل الخزينة حيث قاما بارتكاب الواقعة، وكسر باب الخزينة باستخدام صاروخ وانصرف الأخير وبحوزته المبلغ المالي وكاميرات المراقبة المستولى عليها.

أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أيد ذات الاعترافات، كما أرشد عن الصاروخ المستخدم، وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي وتخلصه من الجهازين بإلقائهما بإحدى المصارف المائية بمحيط سكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.