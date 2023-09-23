ضبط 5 أشخاص في دمياط بحوزتهم 29 قطعة سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، عناصر تشكيل عصابي بدمياط تخصصوا في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، أفادت قيام 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة فارسكور بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم 15 قطعة سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، 7 فرد محلي، 2 طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حائزي ومُتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.