ضبط عاطلين في الشرقية بحوزتهما مخدرات وأسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط عاطلين- مقيمان بمحافظة الشرقية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.500 كيلو جرام- 2 فرد محلي وطلقتين لذات العيار.

بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية والإتجار فيها.