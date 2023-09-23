شرطة المرور: تحرير 1358 مخالفة تليفون أثناء القيادة خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 69581 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات 17940 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و714 مخالفة السير بدون تراخيص، و15 دراجة نارية مخالفة، و14 مخالفة موقف عشوائي، و4 مخالفات شروط التراخيص، و1358 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.