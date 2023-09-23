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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

-الطماطم بـ 25.5جنيه  

 

 

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 14.5 جنيه

 

 

 

‏-البصل الأبيض  بـ 28 جنيه 

 

-‏‎البصل الأحمر بـ 28  

 

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ 17 جنيها   

 

 

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 32 جنيها .

 

 

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5 جنيه  

 

 

 

الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

 

 

 

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

 

 

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

 

 

 

 

 

 

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس  بـ 13.5 جنيه.

 

 

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها .

 

 

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 22.5جنيه 

 

 بامية 50 جنيها 

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 28.5 جنيه .

 

 جوافه بـ 27جنيها 

 

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

 

 

 

-الموز البلدى بـ15 جنيها.

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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