شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل الفنون التطبيقية ضمن فعاليات المؤتمر الدولى لجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحت عنوان مستقبل الفنون التطبيقية بين ريادة الأعمال و التحول الرقمي يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023بمقر الكلية، وذلك تحت تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

يأتي هذا المؤتمر في ضوء رؤية مصر 2030، حيث اتجهت الدولة نحو اقتصاد المعرفة، ومع ازدياد الاهتمام بخلق اقتصاد معرفي مستدام، تغيرت التوجهات فيما يخص التنمية الاقتصادية والاستثمار، فأصبحت التنمية المستدامة هدفا تسعى الدولة لتحقيقه واتضح ذلك من خلال الاهتمام بمجال ريادة الأعمال كإحدى أهم ركائز التنمية، كما اتجهت الدولة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال حيث يتضمن التحول الرقمي استخدام التقنيات الرقمية لتغيير طريقة إنشاء الأعمال الفنية والتصميمات، وقد يشمل ذلك استخدام الواقع الافتراضي لإنشاء أعمال فنية وتصميمات متميزة، أو استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الفنون المرئية ومن ثم التصميمات الفنية.

ونظراً لارتباط تخصصات كلية الفنون التطبيقية بالعديد من الصناعات الاساسية والاستراتيجية مثل المنسوجات والملابس الجاهزة والأثاث والمنتجات المعدنية والحلي والزجاج والخزف والطباعة والسينما وغيرها من الصناعات والخدمات التي تسهم في النمو الاقتصادي بالدولة، لذا تم تحديد عنوان المؤتمر الدولي السابع لكلية الفنون التطبيقية تفعيلاً للرؤية المتبناة من إدارة المؤتمر حيث سيتم تنظيم المؤتمر بالكامل بالاستفادة من شباب رواد الأعمال.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور ومنها ريادة الأعمال في مجال تصميم المنتجات والخدمات، وريادة الأعمال المستدامة في مجال تصميم المنتجات والخدمات، وكذلك دور ريادة الأعمال الرقمية في دعم التصميم المستدام، بجانب مناقشة ريادة الأعمال المجتمعية ودورها في النهوض بالحرف التراثية، بالإضافة إلي ريادة الأعمال الرقمية ودورها في دعم التصميم المستدام، وتطبيق التكنولوجيا البازغة في إنشاء

شركات ناشئة.

كما يتناول المؤتمر مناقشة التصميم في ظل منظومة التحول الرقمي، و تطبيقاته ودوره في مجال التصميم، وايضا التعريف بتطبيقات التحول الرقمي في مجال إنشاء الشركات الناشئة، وتصميم نماذج المحاكاة بالاستفادة من تكنولوجيا الطباعة الثلاثية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصميم، وتطبيقات الواقع المعزز في مجال التصميم أيضا.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر يقام معرض معرض (رائد أعمال وأفتخر) لعرض نماذج متميزة من رواد الأعمال، ويهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ريادة الأعمال ودورها في النهوض بالاقتصاد القومي ومستقبل التصميم في ضوء التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إطار نشر ثقافة ريادة الأعمال.

وفى إطار تقديم الدعم لطلاب وخريجي كلية الفنون التطبيقية الراغبين في الحصول على فرص تمويل لانشاء شركات يقام معرض (النهاردة فكرة بكرة (شركة) لتسويق الأفكار الواعدة والحصول على فرص احتضان.