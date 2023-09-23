شكرا لقرائتكم خبر عن دعم إضافي من التضامن للرائدات الاجتماعيات .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على دعم الرائدات الاجتماعيات ، حيث تستعد الوزارة لصرف 600 جنيه دعمًا نقديًا و500 جنيه دعمًا عينيا إضافيا لمدة ثلاثة أشهر للرائدات الاجتماعيات تقديرًا لدورهن وجهودهن فى المجتمع، بالإضافة إلى تحمل وزارة التضامن الاجتماعى قيمة المصروفات المدرسية والجامعية لأبنائهن فى المراحل التعليمية المختلفة.



وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت أن الوزارة لديها 15 ألف رائدة اجتماعية متطوعة، وسيصل عددهن قريبا إلى 20 ألفا، بدعم من القيادة السياسية، وتعمل الرائدات الاجتماعيات على ترسيخ الوعي الإيجابي نحو كثير من قضايا الاستقرار الأسري، وإعلاء صحة المرأة والطفـل، وحث المواطنين على العمل، وترشيد الموارد البيئية، وحماية الأطفال والنساء من ممارسات العنف، ومكافحة الإدمان والتعاطي، وذلك من خلال تعزيز معارف السيدات البسيطات والأسر الأولى بالرعاية، بالسلوكيات والممارسات الاجتماعية الإيجابية، كأهمية انتظام الأبناء في التعليم، ومحو الأمية للسيدات وتمكينهن قتصاديا، وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الوصول إلى حقوقهم الاجتماعية، وكذلك الاهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات الصحية السليمة، والتى كان لها أعظم الأثر خلال جائحة كورونا.