شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار البيض اليوم فى المزرعة وللمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار البيض فى الأسواق استقرارًا بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية حيث سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض فى المزرعة 121 جنيهًا وتباع للمستهلك ب 133 ، والأحمر ب 123 جنيهًا ويباع للمستهلك ب 135 والبلدى فى المزرعة 135 وتباع للمستهلك ب 140 جنيهًا .

‎من جانبها تطلق وزارة الزراعة بشكل يومى منافذ متحركة متحركة، لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 110 جنيهات وذلك فى الميادين العامه والشوارع المزدحمة بالسكان ضمن مبادرة خير مزارعنا بأهالينا والتى تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

‎يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في أعمال وانشطة المبادرة، وضخ وتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين من انتاج الوزارة وأجهزتها المختلفة، بجودة عالية وأسعار مناسبة، للمساهمة في رفع العبء عم كاهل المواطنين.

‎الجدير بالذكر بالذكر أن السيارات تستهدف الميدان العامة والشوارع المزدحمة، ومناطق متفرقة، لضمان وصول المنتج لأكبر عدد من المواطنين.