شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يبحث مع نظيره الفرنسى التعاون فى تبادل الخبرات والتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع نظيره وزير الصحة الفرنسي الدكتور أوريلين روسو، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية «نيويورك» الأمريكية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين تبادلا الحديث حول المزايا والتحديات التي تواجه قطاع الصحة في كلا البلدين، كما استعرضت بعض النماذج من التجارب الناجحة في مجالات البحث العلمي، والخدمات الطبية في مختلف التخصصات.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تضمن بحث إجراءات افتتاح أول فرع لمعهد جوزتاف روسيه، خارج فرنسا، وذلك بمستشفى هرمل، لتقديم خدمات علاج مرضى الأورام على أعلى مستوى للمريض المصري، وفتح آفاق أكثر اتساعا للسياحة الصحية في مصر.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزيرين بحثا زيادة سبل التعاون في التدريب وتبادل الخبرات بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تدريب الكوادر الطبية في مجال زراعة الأعضاء، وخاصة الرئة والقلب، كونهما من الجراحات الأكثر دقة ومهارة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزيرين توافقا على ضرورة تحديث مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في المجالات الصحية، إضافة إلى الاتفاق على التعاون في تطوير مناهج معاهد التمريض، والمعاهد الفنية الصحية، بما يساهم في الارتقاء بخبرات ومهارات الخريجين.