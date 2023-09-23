شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطنى السعودى.. سفارة المملكة: محطات مضيئة فى حاضر وتاريخ العلاقات السعودية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة، تقريرا لاستعراض المحطات التاريخية المضيئة التي مرت بها العلاقات السعودية المصرية، على مر عقود طويلة شهدت خلالها تلك العلاقات منعرجات وأحداثا سجل فيها شعبي وقيادتي البلدين الشقيقين بحروف من نور مواقف تعكس عمق الروابط والوشائج التي أبت إلا أن تصمد في وجه كل المحن والتحديات، وهي الروابط التي تمت ترجمتها في صورة عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تغطي كافة ملفات التعاون المشترك بين الحكومات المتعاقبة في المملكة ومصر على مر الأزمنة.

وأضاف التقرير أن العلاقات السعودية المصرية برهنت على قوتها وصلابتها بفضل الأسس الصلبة التي ارتكزت عليها منذ عام 1945، لتزداد متانة وصلابة عامًا بعد عام، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس عبدالفتاح السيسي، لترتسم معالم المستقبل المشرق بين البلدين.

وأشار التقرير إلى ما شهده العام الجاري من لقاءات على مستوى القمة جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الحرص على التواصل والتشاور الدائم وتنسيق المواقف في كل القضايا والملفات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وفي الثالث والعشرين من يونيو الماضي عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقاءً وديًا مع الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش انعقاد القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون المشترك، كما أكدا على عمق العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المودة والتقارب، كما تم بحث كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب.

وأكد التقرير أن العلاقات السعودية المصرية برهنت على قوتها وصلابتها بفضل الأسس الصلبة التي ارتكزت عليها، فضلا عن اللقاءات التي جمعت قيادات البلدين وذلك في إطار الحرص على التواصل والتشاور الدائم وتنسيق المواقف في كل القضايا والملفات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

و أشار التقرير أيضا إلى أن حكومتي البلدين تتفق على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية جمهورية مصر العربية 2030، وكذلك رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، والموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.