شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز البيئة فى الشرقية يضبط مصانع مخالفة بيئيا بالعاشر من رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن جهاز شئون البيئة فرع الشرقية حملة مفاجآة على المنشآت الصناعية بمدبنة العاشر من رمضان بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإدارة التفتيش البيئي والمخلفات الصلبة والخطرة بالفرع للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات، ونسب الانبعاثات الكربونية الصادرة عن المنشآت والتأكد من عدم وجود انبعاثات تضر بالبيئة وصحة المواطنين، وتم تحرير محاضر مخالفة للمنشآت المخالفة.

ومن جانبه أكد الدكتور مجدي الحصرى رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية ومدن القناة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ،أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخلفات وتحرير عدد من المحاضرلأحد مصانع المنسوجات والصباغة تحت رقم (8452) أول العاشر من رمضان لسنة 2023، كما تم تحرير محضر آخر لشركة خرسانة تحت رقم (8453) أول العاشر من رمضان لسنة 2023

وأوضح الحصرى إن المخالفات التي رصدها من خلال الحملة ، انحصرت في عدم وجود سجلات للمخالفات الخطرة، وأيضا عدم وجود سجلات بيئية، إضافة الى عدم مطابقة غرفة تجميع المخلفات للاشتراطات البيئية، ووجود منشآت لا يتم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة داخلها، وعدم وجود غرفة مستقلة للمخلفات الصلبة، والبعض الآخر انتهت رخصة تداول المخلفات الخطرة الخاصة بالمنشآة.