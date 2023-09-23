ضبط عنصر إجرامي بحوزته كيلو هيروين وبندقية آلية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، في ضبط عنصر إجرامي وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، أفادت قيام عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة المركز، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس-بندقية آلية - خزينة وعدد من الطلقات النارية – مبلغ مالي- 2 ميزان حساس.

بمواجهته المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة والذخائر الغير مرخصة.