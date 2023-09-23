غير مرخص.. معاينة النيابة الإدارية للعقار المنهار بالخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجرت النيابة الإدارية بالخانكة معاينةً لموقع العقار المنهار بقرية "عرب العيايدة" في الخانكة بمحافظة القليوبية، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقع انهيار داخلي بالعقار بعد منتصف ليل الخميس (صباح الجمعة) ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص.

ترأَسَ المستشار رأفت الكمَّار، مدير النيابة الإدارية بالخانكة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم: الأستاذ عبد اللطيف السمَّان، رئيس النيابة، والأستاذ أحمد مسعد والأستاذ مصطفى ممدوح، وكيلي النيابة، الذين قاموا بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة له، وذلك بحضور كلٍ من رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ورئيس الوحدة المحلية "بعرب العيايدة"، وقوة من الحماية المدنية وأخرى من مركز شرطة الخانكة.

وصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن المعاينة بينت أن العقار مكون من دورٍ أرضي وثلاثة طوابق علوية متكررة، وأنه مشيد بداخل الكتلة السكنية القديمة بالقرية بدون ترخيص وذلك قبل العمل بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

كشفت المعاينة أنه أثناء قيام عدد من المواطنين من قاطني العقار بالحفر داخل إحدى غرف المنزل وتنصيبهم دعامات خشبية وسقالات لهذا الغرض، وحال وصولهم بالحفر لعمق يقارب الستة أمتار، انهارت الدعامات الخشبية؛ مما أدى إلى انهيار وتساقط كميات من الرمال والأتربة وهو ما أسفر عن مصرع ثلاثة من المواطنين القائمين بالحفر.

تولت النيابة الإدارية بالخانكة التحقيق، وقرر الأستاذ عبد اللطيف السمان، رئيس النيابة تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الخانكة بإجراء المعاينة الفنية وبيان مدى سلامة العقار من الناحية الإنشائية من عدمه، وكذا بيان مدى السلامة الإنشائية للعقارات الملاصقة له، وبيان الإجراءات المتخذة من قبل الجهة الإدارية في هذا الصدد، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة.