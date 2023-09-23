ضبط عنصرين إجراميين في المنوفية بحوزتهما مواد مخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمشاركة مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مُكبرة؛ لاستهداف وضبط عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة تلا، بحوزتهما كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين، الأيس" – 2 فرد محلي.

بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.