حول مسكنه ورشة أسلحة.. ضبط شخص في المنيا بحوزته 12 سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالمنيا، أحد الأشخاص؛ لقيامه بإدارة ورشة لإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، أفادت قيام مزارع-مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة-، بإدارة ورشة لإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها بدون ترخيص بمحل سكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمحل إقامته وبحوزته بندقية خرطوش – 2 طبنجة معدلة – 3 فرد محلي – 6 طبنجات "محدث صوت" – 4 خزينة طبنجة – طلقات خرطوش – أجزاء أسلحة مختلفة - أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.