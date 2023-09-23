قُدرت بمليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامي في الشرقية بحوزته 25 كجم هيدرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالشرقية، بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت قيام (عنصر إجرامي– مقيم بمحافظة الشرقية) بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 25 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالي).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون و100 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.