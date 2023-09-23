شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تبدأ الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الموقع الرسمي لوزارة الدفاع بث عدة فيديوهات عن حرب أكتوبر المجيدة، وذلك في ظل احتفالات شعبية ورسمية بالذكرى الخمسين لحرب العبور.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة، يتضمن عدة تصريحات لعدد من الأبطال و الشخصيات العامة، وذلك في ذكرى الاحتفالات المجيدة.

ومن المنتظر أن تشهد الدولة المصرية على كافة المستويات عدة احتفالات شعبية ورسمية وذلك للاحتفال بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.