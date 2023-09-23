شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنظم دورة تدريبية حول المكافحة المتكاملة للحشائش فى المحاصيل الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى المعمل المركزى لبحوث الحشائش، 22 محاضرة تحت عنوان المكافحة المتكاملة للحشائش فى المحاصيل الشتوية فى 22 محافظة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل، إن ذلك يأتى فى ظل اهتمام الدولة بالنهوض بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتقديم الإرشادات الخاصة بها، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب وتحت إشراف الدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى.

وأشار مدير المعمل، أنه تم تنفيذ التدريب فى 13 محافظة فى الوجه البحرى، هى: الغربية، بورسعيد، السويس، الشرقية، الإسماعيلية، الإسكندرية، النوبارية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، المنوفية، والقليوبية، و 9 محافظات بالوجه القبلي : الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، و أسوان، وذلك استعدادا للموسم الشتوي الجديد.

وقال إن هذا البرنامج يستهدف توعية مهندسو الإرشاد والمكافحة والمزارعين بالتوصيات الفنية الخاصة بالمحاصيل الشتوية فى مجال الحشائش والذى ينعكس بدوره على زيادة إنتاجية هذه المحاصيل، حيث اشتمل التدريب على عدد من الموضوعات، على رأسها: أهم الحشائش المنتشرة في المحاصيل الشتوية: القمح، الشعير، الفول البلدي، البصل، بنجر السكر، البطاطس، الطماطم، البسلة، الباذنجان، والكرنب، والخسائر التي تحدثها لهذه المحاصيل.

وأضاف أنه تم أيضا تسليط الضوء على الحشائش وكيفية تقسيمها وطرق مكافحتها، أخطر الحشائش فى الزراعات الشتوية مثل الزمير فى محصول القمح والهالوك فى الفول البلدي والحامول في البرسيم وكيفية مكافحتها، فضلا عن التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش والموصى بها من قبل لجنة المبيدات الآفات الزراعية والخاصة بالمحاصيل الشتوية.