طلقة في الرأس.. استمرار حبس قاتل "مبلط السيراميك" في بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، حبس حارس أمن متهم بقتل "مبلط سيراميك" بطلق ناري في الرأس بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن المجني عليه محل إقامته محافظة أسيوط ويحضر إلى القاهرة للعمل في المناطق العمرانية الجديدة، وفي يوم الواقعة قام حارس الأمن بمنع دخول معدات مبلط السراميك والبلاط إلي مكان العمل وتصدى للمجني عليه ولذلك نشب بينهما مشادة كلامية على إثراها أطلق عليه طلقة خرطوش في رأسه فأنهى حياته في الحال.

وتلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال جثة (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط) مصاب بطلق ناري بالرأس.

انتقل أفراد الأمن إلى محل الواقعة وقبضوا على القاتل وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.