الهيئة الوطنية تحدد طريقة تغيير تسكين أفراد الأسرة الواحدة في مراكز انتخابية متفرقة

القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات فى إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية الخطوات التى يجب أن يتبعها المواطن، فى حالة الشكوى من تسكين أفراد الأسرة الواحدة فى مراكز انتخابية متفرقة وذلك عقب إعلان الجدول الزمنى وغلق قاعدة البيانات.

وخصصت الهيئة الوطنية عبر موقعها الالكترونى "ELLCTIONS" ايقونة باسم طلب تغيير المركز الانتخابى واخرى بعنوان شكوى من تسكين أفراد الأسرة الواحدة فى مراكز انتخابية متفرقة وذلك بهدف الدخول عليها أثناء العملية الانتخابية فى حالة اذا كانت اللجنة التى سيتم الادلاء فيها بالصوت بعيدة عن محل اقامة المواطن ويريد تقريبها او أن افراد اسرته فى لجان متفرقة.

ويبدأ المواطن فى حالة الشكوى من تسكين أفراد الأسرة الواحدة فى مراكز انتخابية متفرقة بالدخول على الموقع وادخال الرقم القومى فى الخانة المخصصة لذلك لتظهر صفحة جديدة يقوم خلالها المواطن بادخال الاسم الرباعى والبريد الالكترونى وارقام الهاتف واسم الاسم.

ويقوم المواطن بكتابة اسماء 3 مراكز انتخابية "مدارس" الأقرب إلى العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى الخاصة بالمواطن ثم اضافة بيانات الاسرة الراغبة فى طلب نقل المركز الانتخابى.