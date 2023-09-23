عضوية رقم ٢٠١ خلال مارس ١٩٤٨.. وثائق قيد هيكل بنقابة الصحفيين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تصوير- إسلام فاروق:

أهدت نقابة الصحفيين، أسرة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، ٤ لوحات خلال احتفالية نظمتها مؤسسة "محمد حسنين هيكل" للصحافة العربية، مساء اليوم السبت، بمناسبة مئوية ميلاد الراحل.

وتضمنت اللوحات وثائق قيد هيكل بنقابة الصحفيين، حيث كان رقم العضوية: 201 وتاريخ القيد: 17 مارس 1948.

ونظمت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، احتفالًا بذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل وتسليم "جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد.

وحضر الاحتفال: المستشار عدلي منصور، رئيس مصر السابق، ووزير التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والعديد من الإعلاميين والصحفيين.

والمؤسسة تسعى منذ نشأتها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية.

كما تعمل على أن تكون عونًا لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد، حيث تقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز إلى مكافأة الصحفيين العرب شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022.