إقبال كبير في انطلاق فعاليات قصور الثقافة بمبادرة "أنت الحياة" بالسويس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

استقبل مركز شباب قرية العمدة بالسويس، اليوم السبت، أولى فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمبادرة "أنت الحياة"، والتي تقام بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتستمر لمدة ستة أيام حتى 28 سبتمبر الحالي.

بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "أضرار الزواج المبكر وأثره على المجتمع" أشارت خلالها عبير علي مدير عام بالمجلس القومي للسكان، أن الزواج المبكر يتسبب في حدوث عدد من المشكلات الصحية، مؤكدة ضرورة زيادة حملات التوعية التثقيفية بأضراره، مع الاهتمام بالتعليم لدوره الكبير في تغيير مسار وفكر الإنسان وانعكاسه الإيجابي على المجتمع.

كما عقدت محاضرة أخرى بعنوان "التربية الصحيحة للأطفال" تناولت بها د. فاطمة يوسف استشاري أسري تربوي بجامعة القاهرة، سبل تربية الأبناء مع ذكر العديد من المناهج التربوية لتقويم الأطفال واتباع السلوكيات الصحيحة، وأوضحت أنه كلما تم البدء مبكرا كلما كانت النتائج أفضل، وفي الختام تم فتح باب النقاش مع سيدات القرية.

وشهدت الفعاليات المنظمة بالتعاون بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، عرضا فنيا لفرقة كورال السويس القومي بقيادة المايسترو غريب غندور، تغنت خلالها بأجمل الأغاني الطربية والوطنية، كما أقيمت ضمن الفعاليات المنفذة بإشراف فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، ورشة رسم على الوجوه للأطفال وسط بهجة وسرور وتجاوب منهم، بجانب ذلك دشن معرض كتب يتضمن أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة، وإصدارات النشر الإقليمي، واختتم اليوم الأول بورش حرفية لتصنيع منتجات حلي وأشغال الجلود.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تقدم أسابيع ثقافية مكثفة ضمن مبادرة "أنت الحياة" برعاية وزارة الثقافة، وضمن فعاليات التعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والتي تشهد إقبالا وتفاعلا كبيرا، واختتمت الهيئة فعالياتها المتنوعة بالمبادرة مؤخرا بقرى عدة محافظات منها الجيزة ودمياط والإسماعيلية.