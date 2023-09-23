القبض على عامل شنق كلب انتقاما منه فى المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، القبض على عامل شنق كلب حتى الموت انتقاماً منه بحجة عقر الكلب أحد الأغنام بمنطقة شبين الكوم.

رصدت المتابعة الأمنية، تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بشنق كلب حتى نفوقه بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.

وبالفحص تبين أنه تلقى مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بلاغا من عامل - مقيم بدائرة المركز بتضرره من عامل آخر - مقيم بدائرة المركز لقيامه بتعذيب الكلب الخاص به وقتله عن طريق شنقه بإحدى أعمدة الإنارة بدائرة المركز.

وتم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لقيام الكلب بعقر أحد الأغنام ملكه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.