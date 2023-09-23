"هشغلك موديل".. تفاصيل القبض على شاب استدرج مراهقات عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصحف، متضمنًا تحقيقًا صحفيًا بعنوان شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت.

بالفحص تبين أن ذلك النشاط يتم ارتكابه من خلال حسابين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته جهاز لاب توب وهاتف محمول وهارد ديسك ومحمول، وبفحص المضبوطات فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة وإدارته للحسابين الُمشار إليهما، وأنه يقوم من خلالهما بانتحال شخصيتين وهميتين واستقطاب الفتيات والسيدات من خلال إيهامهن بتوفير فرص عمل "موديل" واستدراجهن والتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن، واستخدامها فى تهديدهن وابتزازهن وتحريضهن على تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام لمساومتهن وإجبارهن على ارتكاب أفعال منافية للآداب، والحصول على مبالغ مالية منهن نظير عدم نشر تلك الفيديوهات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.