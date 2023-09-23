شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الليبى: نشكر مصر حكومة وشعبًا على الدعم المقدم لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد توفيق شكرى المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبى، أن التعاون ما بين الهلال الأحمر المصرى مع الليبى، فى كل الأزمات، لافتا إلى أن الهلال الأحمر الليبى متواجد بشركائه، وتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتم انتشال الجثث التى كان من السهل الوصول إليها.

وقدم توفيق شكرى خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، الشكر لمصر حكومة وشعبا على الدعم المقدم، لافتا إلى أن الهلال الأحمر الليبى له الدور الأساسى والمهم فى هذه الأزمة.

أكد توفيق شكرى، الأزمة فى ليبيا كبيرة والأولى فى تاريخها، ومن خلال التدريب الذى تلقاه الهلال الأحمر الليبى نعمل على التوعية بالنظافة والوقاية الشخصية بتوفير بعض الأشياء والعلاج للمصاب.