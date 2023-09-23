شكرا لقرائتكم خبر عن التصديري للحاصلات الزراعية: ارتفاع أسعار البصل ليس له علاقة بالتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مجدي الوليلي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر مكتوب في آخره يعمل بالقرار اعتبار من اليوم التالي للإعلان في الجريدة الرسمية، موضحا أن الالتباس بين صدور القرار والغاء من الجمارك هو بسبب هذا الأمر.

واضاف النائب مجدي الوليلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، على قناة دي أم سي، أن تطبيق القرارات يكون فور الاعلان في الجريدة الرسمية وهذا أمر بديهي، مشيرا إلى أنهم اضطروا إلى اصدار قرار تجديد بإرجاء تنفيذ قرار وقف تصدير البصل وليس الغاءه أو وقف العمل به، مؤكدا أن الغرض من القرار تهدئة السوق المصري.

وتابع: "ما حدث من ارتفاع في أسعار البصل ليس مربوطا بالتصدير والموسم الماضي الفلاح خسر في زراعة البصل فبناء عليه عمل زراعات أخرى فالمحصول انخفض هذا العام أقل من العام الماضي وكل اللي متصدر هذا العام 380 ألف طن بصل وهذا الرقم أقل من العام الماضي بحوالي 200 الف طن".

واستكمل: "المفروض يكون في زراعة خاصة تكون للتصدير ويكون في منهجية للدفع بالصادرات المصرية وكان احرى بنا وضع خطة تصديرية زراعية ان المواد الزراعية التصديرية اللاعب الرئيسي في التصدير بجوار الكيماويات، ولا يصح وقف التصدير في كل أزمة تحدث في السوق المحلي".