شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الملك سلمان وولى العهد وشعب المملكة بذكرى اليوم الوطني السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ذكرى اليوم الوطني السعودى، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهاني القلبية والتمنيات الأخوية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. متمنياً للشعب السعودي الشقيق، كل الخير والتقدم والرخاء..

وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماع، إن التاريخ الممتد من المودة والأخوة بين مصر والسعودية، يشهد على عمق الروابط والأواصر الوثيقة بين الشعبين، وعلى قوة وصلابة العلاقات بين البلدين، "التي أؤكد تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ولأمتينا العربية والإسلامية".

وتابع الرئيس السيسى:"كل عام وأنتم بخير، وتمنياتي بمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق تحت قيادتكم الحكيمة".