السيسي يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلا من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي.

وكتب الرئيس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في ذكرى اليوم الوطني السعودي.. أتوجه بخالص التهاني القلبية والتمنيات الأخوية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. متمنياً للشعب السعودي الشقيق، كل الخير والتقدم والرخاء".

وأضاف إن التاريخ الممتد من المودة والأخوة بين مصر والسعودية.. يشهد على عمق الروابط والأواصر الوثيقة بين الشعبين، وعلى قوة وصلابة العلاقات بين البلدين، التي أؤكد تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ولأمتينا العربية والإسلامية.