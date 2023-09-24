شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح اليوم صومعة حقلية لتخزين القمح بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد صومعة حقلية لتخزين القمح داخل مناطق الإنتاج بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية، وسفير دولة إيطاليا فى مصر .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على الارتقاء بمنظومة العمل داخل الصوامع فى العديد من المحافظات حيث تعمل الصوامع حاليا وفقا لأحدث التكنولوجيا ،ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على مدار الفترة الماضية فى تنفيذ المشروع القومى للصوامع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على تخزين الاقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم بدلا من تخزين القمح فى شون تربية ومكشوفة مما ساعد على جودة إنتاج الخبز المدعم والقضاء على كميات القمح التى كانت تهدر فى الماضى بسبب الشون الترابية.