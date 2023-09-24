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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 24/9/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:17  ص

موعد صلاة الظهر 12:47 ص

موعد صلاة العصر 14: 4

موعد صلاة المغرب 6:51 م

موعد صلاة العشاء  8:08

 

الإسكندرية         
 

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:52

موعد صلاة العصر 4:19

موعد صلاة المغرب 6:56 م

موعد صلاة العشاء 8:14 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 

وقت صلاة الفجر 5:12

موعد صلاة الظهر 12:43 م

موعد  صلاة العصر 4:10 م 

موعد صلاة المغرب 6:47 م

موعد صلاة العشاء 8:04  م.        

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 

وقت صلاة الفجر 5:06

وقت صلاة الظهر 12:35 

موعد صلاة  العصر 4:02 م

وقت صلاة المغرب 6:39 م

وقت صلاة العشاء 7:54 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 
 

وقت صلاة الفجر 5:15  ص

موعد صلاة الظهر 12:41 ص

موعد صلاة العصر 07: 4

موعد صلاة المغرب 6:46 م

موعد صلاة العشاء 7:58

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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