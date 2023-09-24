شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 24/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:17 ص موعد صلاة الظهر 12:47 ص موعد صلاة العصر 14: 4 موعد صلاة المغرب 6:51 م موعد صلاة العشاء 8:08 الإسكندرية

الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:20 ص موعد صلاة الظهر 12:52 موعد صلاة العصر 4:19 موعد صلاة المغرب 6:56 م موعد صلاة العشاء 8:14 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 5:12 موعد صلاة الظهر 12:43 م موعد صلاة العصر 4:10 م موعد صلاة المغرب 6:47 م موعد صلاة العشاء 8:04 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:06 وقت صلاة الظهر 12:35 موعد صلاة العصر 4:02 م وقت صلاة المغرب 6:39 م وقت صلاة العشاء 7:54 م. مواقيت الصلاة فى أسوان

مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:15 ص موعد صلاة الظهر 12:41 ص موعد صلاة العصر 07: 4 موعد صلاة المغرب 6:46 م موعد صلاة العشاء 7:58

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