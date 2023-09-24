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بدء تطبيق الغلق الكلي لكوبري الفطيم فى مدينة نصر لمدة 10 أيام

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ الإدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاقا كليا لكوبرى الفطيم فى مدينة نصر، بسبب أعمال إنشاء محطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر لمدة 10 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

 

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لتنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر، على أن يتم تنفيذ أعمال الحفر الطولى أمام المجمع الأمنى.

 

ويستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى الفطيم القادم من مناطق مدينة نصر تجاه الطريق الدائرى مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه مطلع كوبرى الفطيم وعدم إستكمال إتجاه الطريق الدائرى ، بداية من الساعة 12,5 صباح اليوم الإثنين الموافق 25/9/2023 ولمدة (10) أيام ليلاً ونهاراً.

 

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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