شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق الغلق الكلي لكوبري الفطيم فى مدينة نصر لمدة 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الإدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاقا كليا لكوبرى الفطيم فى مدينة نصر، بسبب أعمال إنشاء محطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر لمدة 10 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لتنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر، على أن يتم تنفيذ أعمال الحفر الطولى أمام المجمع الأمنى.

ويستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى الفطيم القادم من مناطق مدينة نصر تجاه الطريق الدائرى مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه مطلع كوبرى الفطيم وعدم إستكمال إتجاه الطريق الدائرى ، بداية من الساعة 12,5 صباح اليوم الإثنين الموافق 25/9/2023 ولمدة (10) أيام ليلاً ونهاراً.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.