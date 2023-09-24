شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تشكو عنف أهل الزوج وإجهاضها على يد شقيقه.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالتخلي عنها وتركها تتعرض للعنف علي يد شقيقه، وذلك بعد أن انهال عليها بالضرب المبرح، وسبب لها إصابات استلزمت علاجا دام 30 يوما، لتؤكد: "هربت من منزل الزوجية بعد 7 شهور، بسبب عنف أهل زوجي، واستغلالهم سفره الدائم والتدخل في حياتي ومنعني من الخروج".

وتابعت الزوجة: "أجهض حملى بسبب تعدى شقيق زوجى على بالضرب المبرح، وذلك بعد أن رفض تصرفات حماتى وسبها لي، وحررت بلاغا أثبت فيه ما لحق بى من إصابات، ورفضى الامتثال لتعسف زوجى وأهله فى معاملتي، لأعيش فى جحيم، بعد أن تحملت ما لا يطيقه بشر برفقتهم".