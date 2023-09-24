شكرا لقرائتكم خبر عن مصور البابا شنودة يروى تفاصيل لقائه بالسفير الكويتى وقت غزو العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر قداسة البابا شنودة الثالث واحداً من الشخصيات التى سيخلدها تاريخ الكنيسة على مدار العصر الحالى والعصور القادمة وكذلك تاريخ الوطن، وذلك نظراً لشخصيته القوية ومواقفه الوطنية العظيمة فى حق مصر والقضية الفلسطينية وعظاته المستمرة عن الحب والمواطنة والتسامح وقبول الأخر.

وذكر المصور عماد نصرى مصور البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرط الكرازة المرقسية الراحل أن السفير الكويتى جاء لقداسة البابا يوم الغزو وعرض عليه ألبوم صور للأطفال والشهداء الكويتين وحالات الهدم والتخريب من جراء الغزو العراقى فى التسعينات من القرن الماضى، وأبدى قداسته غضبه الشديد وحزنه من هذه الصور.

وتابع: جاء رد قداسة البابا قائلا إن مشكلة العرب دائما فى التفكك وكان له كلمة قوية في الجامعة العربية عن القضية الفلسطينية وفى نقابة الأطباء وكان دائما متعاطف مع الشعب الفلسطينى أنه تعرض للظلم والضياع.