شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع المحاصيل المناسبة لزراعة العروة النيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى فصل الصيف فلكياً في مصر وبدأ فصل الخريف، حيث يختلف مناخ هذه الفترة عن الصيف، حيث ستنكسر حرارة ليله و يزيد فروق الحرارة بين النهار والليل و تزيد رطوبة نهاره و تبدأ السحب فى الظهور شمالا مع زيادة نقطة الندى و تكون الشبورة المائية بحرى.
وهذه الأجواء الآن مناسبة لزراعة العروة النيلية النيلية / الخريفية / الشتوية من محاصيل التى سنتعرف عليها فى التقرير التالى:
1- البطاطس.
2-الفاصوليا.
3- البسلة البدرية
4- الجزر .
5- البنجر .
6-الفروالة في بحري .
7-شتل الطماطم والفلفل والباذنجان
8-زراعة الخيار والكوسة .
9- الظروف مناسبة لدودة الحشد و دودة ورق القطن و دودة براعم الزيتون وظروف مناسبة أيضا لبعض الأمراض المحبة للرطوبة مثل البياض الزغبى على القرعيات والعنب والبياض الدقيقي على الطماطم والبامية والباذنجان والفلفل .
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