"يسر" تطلب الخلع بعد 4 أشهر زواج: "مزور بطاقته ومغير شكله"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت " يسر. ح"، 29 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بخلع زوجها، مبررة ذلك: "طلع نصاب مزور بطاقته ومغير شكله وعليه أحكام".

وقالت الزوجة في دعواها رقم 873 لسنة 2022: "تعرفت على زوجي صاحب شركة عقارات قبل زواجه بشهرين وترك البيت بعدها بـ 4 شهور واختفى".

أضافت الزوجة: "عشت أجمل أيام العمر معه وبعد التواجد ببعض الحفلات التي عقدتها صديقتنا للاحتفال بعيد زواجها تم الكشف وقتها عن هوية زوجي من خلال صديق لوالدى بالجهات الحكومية".

تابعت: "لاحظت خروج زوجي خلال الحفل دون عودة وبعدها أغلق هاتفه المحمول، وسؤال والدي المتكرر عنه جعل الشك يدخل إلى قلبى، وبعد التحايل الشديد لمعرفة السبب، شرحلى بعدها صديق والدي بأن زوجى نصاب مشهور بالمحافظات ومطلوب على ذمة أحكام قضائية متعددة".

أكملت: "تم تشكيل فريق للبحث عنه من قبل أصدقاء والدي ولم يتم العثور عليه ولا فكر فى الاتصال على هاتفي نهائياً، بعد صدمة شديدة لم يكن أمامي إلا الذهاب إلى محاكم الأسرة للتخلص من تلك الشخصية المزيفة".

لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفعت دعوى خلع مازالت منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.