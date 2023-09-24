15 مصابا في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي صباح الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام مساكن 645.

دفع مدير إدارة المرور بتعزيزات مرورية من الخدمات المنتشرة، وتبين بالفحص والمعاينة أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المُشار إليه اتجاه مدينة السادس من أكتوبر اختلت عجلة القيادة بيده.

فقدان السائق التحكم في السيارة تسب في انقلابها ما أسفر عن سقوط 15 مصابا نقلوا إلى مستشفى السادس من أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.