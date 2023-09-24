شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بإنهاء أعمال الصيانة وتجهيز المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة انتهاء أعمال الصيانة بالمدارس وتجهيز وفرش الفصول استعداداً للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، حيث أكدت الوزارة على ضرورة جاهزية المدارس وانتهاء أعمال الصيانة وتسكين الطلاب المحولين من مدارس لأخرى إضافة إلى تجهيز جداول المتابعة واستقبال الطلاب وأيضا جداول الحصص الدراسية فى جميع المواد مع توفير معلمين لسد العجز فى التخصصات المطلوبة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.