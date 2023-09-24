شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: إنقاذ أمريكية تعرضت لأزمة قلبية بمستشفى طيبة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح إنقاذ حياة مواطنة أمريكية تُدعى إيليني، وتبلغ من العمر 86 عامًا، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة وغيبوبة السكري وتدهور بالوعي خلال زيارتها لمحافظة الأقصر في جولة سياحية، وذلك من خلال إجراء عملية القسطرة القلبية العاجلة اللازمة لعلاجها بمستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

وأوضحت الهيئة، أنه فور تعرض المريضة للأزمة القلبية الحادة وغيبوبة السكري وتدهور الوعي وإحضارها إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي التابع للهيئة بنفس المحافظة، قام الفريق الطبي بطوارئ المجمع بتشخيص الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، حيث تبين وجود احتشاء حاد في عضلة القلب وجلطة غير مكتملة وارتفاع في نسبة السكري والحموضة في الدم، والذي تسبب في تدهور الوعي للحالة ووجود التهاب حاد في الصدر.

وأضافت الهيئة، أن تم إدخال الحالة على الفور إلى الرعاية بمجمع الأقصر الطبي الدولي، وإعطائها العلاج الدوائي المكثف اللازم لها، إضافة إلى عرض الحالة على استشاري علاج أمراض القلب الذي أكد حاجة المريضة إلى إجراء عملية قسطرة قلبية عاجلة، وعليه تم نقل المريضة على الفور إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة بالأقصر.

وتابعت الهيئة: أنه تمت إجراء عملية القسطرة القلبية للمريضة بنجاح على يد نخبة من أمهر الأطباء الإستشاريين بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، والتي تضم كلًا من الأستاذ الدكتور حسين كراع، رئيس قسم القسطرة القلبية بالمستشفى، والأستاذ الدكتور طارق رشيد، استشارى القلب والقسطرة وخبير علاج الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية، والدكتور محب مراد، استشاري القلب والقسطرة، إضافة إلى الفريق المتميز المعاون لهما من فنيين التمريض والأشعة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه الحالة تعتبر إحدى قصص النجاح الطبية التي تؤكد التزام هيئة الرعاية الصحية ومشروعها للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر" بتوفير رعاية صحية متميزة للمرضى، بما في ذلك السياح العلاجيين الذين يزورون مصر للحصول على العلاج، مؤكدًا أنه تعمل الهيئة بمستشفيات ذات بنية تحتية متطورة ومجهزة بأحدث التكنولوجيا الطبية وفرق طبية متخصصة في مختلف التخصصات تضمن تقديم تجربة علاجية مثالية وراحة تامة للمرضى.

وتابع السبكي: تهدف الهيئة العامة للرعاية الصحية ومشروع "نرعاك في مصر" إلى تعزيز السياحة العلاجية في مصر وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى الوافدين من دول مختلفة، لافتًا إلى أنه تعتبر السياحة العلاجية قطاعًا مهمًا في اقتصاد مصر، حيث يقوم العديد من الأشخاص بزيارة مصر للحصول على العلاج والرعاية الصحية، وتقدم مستشفيات هيئة الرعاية مجموعة واسعة من الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أنه تعزز الهيئة ومشروع "نرعاك في مصر" الثقة في النظام الصحي المصري وتعزز مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة العلاجية، ولافتًا إلى أنه تسعى الهيئة إلى جعل الخدمات الصحية في مصر بأعلى جودة وبأسعار تنافسية للمرضى الوافدين.

ولفت الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة القلبية، إلى أهمية التقنيات الطبية الحديثة ومساهمتها في نسبة شفاء المرضى وسرعة تعافيهم، مؤكدًا البنية التحتية المتطورة والتجهيزات عالية المستوى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، والتي تضمن تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى، ودورها في تحقيق نتائج إيجابية ونسب نجاح عمليات الشفاء للمرضى.

وتابع الدكتور طارق رشيد، مؤكدًا نجاح إجراء القسطرة القلبية للمريضة، وإجراء تركيب دعامة دوائية وتوسيع بالبالون الدوائي لها، مشيرًا إلى أن الحالة بحالة صحية جيدة الآن ومستقرة، وتحت الرعاية والملاحظة بالمستشفى لاستكمال خطة العلاج المقررة لها، ولفت رشيد إلى أنه تضمن مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية تقديم خدمات ورعاية صحية عالية المستوى، بالإضافة إلى توفير خدمات متكاملة لضمان راحة وسلامة المرضى خلال فترة علاجهم في مصر.

ومن جانبها، أعربت المواطنة الأمريكية عن سعادتها ورضاها بالرعاية الصحية المتميزة التي تلقتها داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، مشيدة بمستشفى طيبة التخصصي لمستواه الطبي المتميز، كما قامت بالتواصل مع شركة التأمين الطبي المتعاقدة معها لتوجيه الشكر إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وإدارة المستشفى والأطقم الطبية المتفانية على الخدمة الطبية المتميزة والعالية المستوى التي تلقتها.

وكما أشادت المواطنة الأمريكية، بمهارة الفريق الطبي الذي أجرى القسطرة القلبية بنجاح لها دون الشعور بأي تعب أو ألم أثناء إجرائها وللمساهمة في شفائها، معربة عن سعادتها الشديدة لتلقيها الخدمة الصحية في الوقت المناسب وإنقاذ حياتها والتدخل بالإجراء المناسب في الوقت الصحيح، وقد أيّد ذلك الطبيب المتابع للحالة الصحية لها بأمريكا، والذي أبدى سعادته بوجود خدمة متميزة داخل جمهورية مصر العربية.