شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق ورشة عمل الصحافة البيئية اليوم استعدادا لـCop28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم السفارة الألمانية بالقاهرة و منتدى القاهرة للتغير المناخي اليوم الأحد ورشة عمل القاهرة حول الصحافة البيئية تحت عنوان: "ما الجديد في مؤتمر الأطراف COP 28 " .

وأكد منتدى القاهرة للتغير المناخى التابع للسفارة الالمانية، انه تعد الصحافة البيئية والعلمية في مصر من بين المجالات الرئيسية التي يعززها ويدعمها منتدى القاهرة للتغير المناخي، حيث يتم تبادل الخبرات في هذا المجال بين الصحفيين المصريين والألمان. ويلعب الصحفيون دورًا مهمًا كحلقة وصل بين الحكومات والعلماء والمجتمع المدني والجمهور الأوسع. وتساعد الصحافة البيئية الجيدة في تفكيك الموضوع المعقد لتغير المناخ وجعله في متناول جمهور أوسع.

واضح المنتدى، خلال بيان صحفى أنه بالتوازى مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف COP 27 و COP28 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوفر هذا الحدث البيئي الدولي فرصة فريدة لزيادة الوعي حول قضايا المناخ وتأثيراتها. وستزود ورشة العمل هذا العام الصحفيين البيئيين بالأدوات المناسبة لتناول موضوعات وقضايا تغير المناخ والبيئة، ونتائج مؤتمر COP 27 ، والتوقعات بشأن مؤتمر COP 28. بالإضافة إلى ذلك ، ستساعد ورشة العمل الصحفيين المصريين في التحضير لمؤتمر COP28 والفترة التي تليه وكذا الكتابة بالموضوعات البيئية بصفة عامة.

وأكد منتدى القاهرة للتغير المناخى أنه تعمل ورشة عمل الصحافة البيئة على تحقيق عدد من الأهداف منها منح الصحفيين المزيد من الخبرة والأدوات الفنية والمهنية التي تساعدهم في أداء عملهم، وإعطاءهم نصائح من خلال الخبراء حول كيفية العثور على الحقائق والبيانات والمصادر وأفضل طرق البحث عنها من أجل صحافة بيئية عالية الجودة، وتعريفهم كيفية يمكنهم تغطية أزمة المناخ ومؤتمر الأطراف القادم 28 ، حتى لو لم يكونوا حاضرين فعليًا في مؤتمر الأطراف في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى توعية الصحفيين البيئيين والمراسلين المحليين بالمحافظات حول كيفية الاقتراب من المجتمعات المحلية وتغطية القضايا البيئية العالمية للجمهور المحلي، إضافة إلى المساهمة في تعارف الصحفيين المصريين والألمان، وإلقاء الضوء الزملاء المصريين حول كيفية عمل الصحافة البيئية في ألمانيا وتوفر منصة للتعلم من بعضنا البعض، وتزويد المشاركين بأحدث المعلومات حول تحديات المناخ من قبل خبراء البيئة المصريين والألمان، نقل معلومات متعمقة حول هيكل وآليات مفاوضات المناخ الدولية في COP 28.

جدير بالذكر أن منتدى القاهرة للتغير المناخي (CCT) هو عبارة عن تعاون بين السفارة الألمانية في القاهرة ووزارة البيئة المصرية وشركاء آخرين. منذ عام 2011 ، توفر فعالياته الشهرية منصة لمتخذي القرار وواضعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمع العلمي والمجتمع المدني لتبادل الخبرات وزيادة الوعي وتعزيز التعاون في الموضوعات المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ. ومن أهم الأركان الرئيسية لنشاط التدريب السنوي للصحفيين البيئيين المصريين الذي يحصر المنتدى على تنظيمه سنويا.