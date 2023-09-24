شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الكبار": امتحان فورى للراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد ناصف أن مصر تبنى بالعلم، وما حدث في العشر السنوات الماضية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني من بنية تحتية وتكنولوجية، وهذا لم يحدث منذ سنوات وسنوات، وهذا ما لمسناه في المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة فهي مبادرة حقيقية، تلامس حياة الإنسان المصري البسيط؛ لتحقيق التنمية الشاملة والتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، موضحا أن ما حدث هذا العام في ملف محو الأمية بتحرر أكثر من 903 ألف تحرروا من الأمية، فالنجاح منظومة متكاملة.
وأضاف ناصف أنه لا يمكن للحكومة أن تصفق منفردة فلابد من التشبيك والتضافر مع جميع المؤسسات سواء أكانت حكومية أو مجتمعا مدنيا.
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