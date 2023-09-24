بعد فوري.. السكة الحديد تبحث التعاقد مع شركات جديدة لحجز للتذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، التفاوض مع أكثر من 10 شركات دفع إلكتروني في الفترة الحالية من أجل إتاجة حجز تذاكر القطارات من خلالها.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم الأحد، إن هذا التفاوض أصبح في مراحل متقدمة من أجل إنهائه لبدء التفعيل وخاصة بعد بدء أول تجربة لحجز تذاكر القطارات عبر منافذ الدفع الإلكتروني والتي تمت مع شركة فوري ودخلت حيز التنفيذ بالفعل.

وأضاف المصدر، أن الهدف من ذلك إتاحة إمكانية حجز التذاكر من أقرب مكان للمواطن وبطرق مختلفة دون الحاجة للذهاب إلى المحطات للقضاء على أزمة التزاحم وخاصة خلال أوقات الأعياد والمناسبات التي تشهد كثافات ركاب مرتفعة.

وكانت هيئة السكك الحديدية أتاحت حجز تذاكر القطارات من خلال منافذ فوري بجميع المحافظات على جميع قطارات (الثالثة المكيفة - التهوية الديناميكية).

وفي حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فوري أو وكلاء البيع الآخرين يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفق قواعد وتعليمات الهيئة.