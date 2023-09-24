سؤال للحكومة بشأن ارتفاع أسعار الخضروات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من وزير الزراعة ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع أسعار الخضروات.

وقال حسين في السؤال: شهدت الأيام الأخيرة، ارتفاع كبير في أسعار جميع أصناف الخضروات بالأسواق، وهو ما تسبب في وضع أعباء مالية جديدة على جميع المواطنين.

وأضاف: يأتى ذلك الارتفاع في أسعار الخضروات، دون أي مبرر أو إعلان رسمي بشأنه، كما أنه يأتي في ظل وجود حجم كبير من الإنتاج المحلى من أغلب تلك الأصناف، بل وتصدر مصر أيضا أصناف من الخضروات والفواكه، مثل البصل والخضراوات والفواكه المجمدة مثل الفراولة، ما يعنى أن لدينا وفرة في الإنتاج المحلى منها.

وتابع عضو مجلس النواب: الأمر الذى يتطلب وجود تفسيرات الحكومة لارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بشكل مبالغ فيه، للدرجة التي جعلت الأسر المصرية تستغنى عن شراء الفواكه، وتقليل الخضروات، وذلك بعدما توقفت عن شراء اللحوم والدواجن بعد ارتفاع أسعارها، وكذلك منتجات الألبان.

وقال النائب هشام حسين: وأرى ضرورة وجود خطة أو خريطة للتوازن بين حجم التصدير وحجم الاستهلاك المحلي، حتى لا يتسبب التصدير في ارتفاع الأسعار المحلية.