بعد توفيره في "فاكسيرا".. تعرف على أسعار لقاح الإنفلونزا الموسمية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف شركة "فاكسيرا"، عن أسعار لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي بعد توفيره في مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها في المحافظات والقاهرة الكبرى.

وقال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، في تصريحات لمصراوي، إنه تم توفير نوعين من اللقاح الرباعي، الأول "فاكسيجريب تترا Vaxigrip tetra"، بسعر 267 جنيهًا، والثاني "انفلوفاك تترا Influvac tetra"، بسعر 257 جنيهًا.

ويعتبر اللقاح الجديد الرباعي السائد حالياً، ويتضمن 4 سلالات تعد الأكثر انتشارا والأكثر تأثيرا طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لكل موسم وهي "H1N1،H3N2"، من النوع A، وسلالتين من النوع B.

وأيا من اللقاحين يعطي بداية من عمر 6 شهور، والطفل في المرحلة العمرية من 6 شهور حتى 9 سنوات فإذا كان أول مرة له لتلقي اللقاح فهو يحتاج إلى جرعتين بينهما شهر على الأقل، إما إذا كان قد سبق له تلقي اللقاح في السنوات السابقة فهو يحتاج جرعة واحدة فقط.

وتكون الجرعة لكل الأعمار واحدة، وهي نصف مل تحقن في عضلة الفخذ الأمامية أو في عضلة الكتف حسب العمر.

أما من عمر 9 سنوات فما فوقها فهو يحتاج لجرعة واحدة فقط، ولا يوجد تقسيم لجرعة الإنفلونزا أيا كان السن.

وأضاف: "كلما حرصنا على تلقي اللقاح مبكرًا وقبل دخول الشتاء وذروة انتشار الإنفلونزا، كلما حصلنا على أقصى استفادة منه علما بأنه يمكن تلقيه في أي وقت دون ضرر ولكن ما قد يتأثر هو فترة الحماية".

وعن الفئات المستهدفة باللقاح، تشمل:

- الأطفال خلال السنين الـ 5 الأولى من العمر.

- كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن ٦٥ سنة

- أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الصدر والكبد والكلى.

- أصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبطة لجهاز المناعة ومن خضعوا لعمليات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة.

- السيدات الحوامل، خاصة في الثلثين الثاني والثالث وحتى أسبوعين بعد الولادة

- العاملين بالمجال الصحي.

أما الفئات التي يُمنع عنها التطعيم، فتشمل:

- الأطفال أقل من ٦ شهور

- الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض أو حساسية مفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته