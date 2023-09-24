الأرصاد الجوية تُحذر من تقلبات "الخريف".. وتكشف طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نشهد خلال هذا الأسبوع استقرار تام في الأحوال الجوية، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي درجتين أو 3 درجات، وأعلى من الأسبوع الماضي الذي كانت أجواءه خريفية.

أضافت "غانم" في تصريحات خاصة أدلت بها لـ "الخليج 365"، أن هذا الأسبوع تتأثر البلاد بمرتفع جوي امتداداً لطبقات الجو العليا يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وزيادة فترات سطوع الشمس دون سحب مؤثرة ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

أوضحت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى تصل في القاهرة الكبري بين 34 إلى 35 مئوية، وتكون الأجواء حارة فترة النهار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري، شديدة الحرارة على جنوب البلاد، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أشارت إلى أن، فترات الليل فور غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة، وتظل الأجواء خريفية لطيفة تماماً في معظم محافظات الجمهورية، خاصة في ساعات الصباح الباكر يحدث انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، بالإضافة إلى انخفاض نسب الرطوبة ليلاً ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بجانب وجود نشاط نسبي للرياح.

استطردت موضحة، استمرار الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة، والوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء، وتتلاشى مع ظهور أشعة الشمس.

وحذرت غانم من القيادة بتهور خلال ساعات الليل أو الصباح الباكر، خاصة وأن الشبورة بدأت كثافتها في الارتفاع، وتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

وأكدت على أهمية المتابعة المستمرة للنشرة الجوية، لأن فصل الخريف معروف بالتقلبات الجوية، مطمئنة إلى استمرار الطقس معتدل على معظم الأنحاء حتي نهاية الأسبوع مع أهمية أخذ الاحتياطات الواجبة.