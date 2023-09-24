القبض على عنصر إجرامي وراء سرقة شقة سكنية في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من إحدى الشقق بالمنوفية، وضبط مرتكب الواقعة.

كان مركز شرطة الشهداء بمديرية أمن المنوفية، تلقى بلاغًا من (مالك محل محمول – مقيم بدائرة المركز)، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من شقته الكائنة بذات العنوان.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وقرر بصرف باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.