بحوزته 10 كيلو.. مكتب المكافحة يوقع "ديلر" البانجو في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة)، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين - بندقية آلية - طلقات نارية).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الغير مشروع .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزي ومتجري المواد المخدرة.