ضبط 10عناصر إجرامية قبل ترويج 55 كيلو مخدرات في "أسوان - دمياط "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن أسوان

ضبط 7 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8.500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6.500 كيلو جرام – كمية من مخدري "الشابو، الهيروين، الأفيون") بحوزة 5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وضبط (4 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين، وتنفيذ 834 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 5 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6.500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.