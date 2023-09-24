شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن توفير منحة مجانية للطلاب المتفوقين فى الرياضيات والعلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توفير منحة مجانية تستهدف الطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية للمدارس بكافة أنواعها من الصف الأول الإعدادي وحتى الثاني الثانوي، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالإشارة إلى مبادرة أشبال مصر الرقمية.

وأوضحت الوزارة، في خطاب للمديريات التعليمية: إطلاق مبادرة جديدة وهى براعم مصر الرقمية التي تستهدف تنمية القدرات التكنولوجية والشخصية لتلاميذ المدارس من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي من جميع المحافظات حيث سيتم فتح باب التسجيل للدفعة الأولى من هذه المبادرة من خلال الموقع الرسمي https://decl.gov.eg في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2023 ولمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ فتح باب التسجيل.

وطالبت وزارة التعليم بالتوجيه نحو نشر الوعى والتعريف بالمبادرتين وبأهمية التحاق الفئات المستهدفة بها، وذلك من خلال جميع وسائل التواصل والاعلام لديكم وبمعاونة مركز التطوير.