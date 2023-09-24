شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد توافر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين مصر والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً صينياً رفيع المستوى، برئاسة "لي شي"، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسفير الصين بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن "لي شي" نقل خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس الصيني "شي جينبينج" للرئيس السيسى، وهو ما بادله الرئيس بتأكيد خالص تحياته وتمنياته الطيبة للرئيس الصيني.

وأشاد الرئيس السيسى بالتجربة التنموية الصينية المتميزة، مؤكداً توافر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين، وجرى في هذا الإطار استعراض جهود زيادة التعاون في مجالاتٍ عدة، من بينها التبادل التجاري، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة، وكذلك السياحة والعمل المناخي الدولي