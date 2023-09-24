شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: زيادة السعة التخزينية للقمح بالصوامع من 1.2 مليون طن لـ3.4 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تقاربا ونموا ملحوظا منذ 3 سنوات تمثلت في برنامج مبادلة الديون الإيطالية الذي يحول الديون الإيطالية على مصر إلى منحة من الحكومة الإيطالية إلى الحكومة المصرية لإنشاء مشروعات تنموية .

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد، صومعة حقلية لتخزين القمح داخل مناطق الإنتاج بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية، وسفير دولة إيطاليا فى مصر.